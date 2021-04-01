مدبولى: توريد وتغطية جميع المستشفيات بالأكسجين بنسبة 100% يوميا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من كبرى المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.وحول تدبير احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبى، أكد رئيس الوزراء أنه تم توفير الكميات المطلوبة من الأكسجين الطبى، الذى دخل ضمن البروتوكول العلاجى خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم توريد وتغطية جميع مستشفيات الجمهورية بالأكسجين بنسبة 100% يوميا، إلى جانب توفير مخزون احتياطي يصل إلى 2 مليون لتر، وجار العمل على زيادة السعة التخزينية والوصول بها إلى 3 ملايين لتر.