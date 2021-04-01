تعرف على أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسيوط
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:38 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة أسيوط، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:
غرب أسيوط: مستشفى الإيمان العام- شارع 26 يوليو - حي الأربعين - مدينة مبارك.
شرق أسيوط: مركز صحة الوليدية- أمام أبراج النصر بحي شرق.
القوصية: الوحدة الصحية بنى زيد بوق- مركز القوصية - طريق أسيوط ديروط الزراعي.
أبوتيج: الوحدة الصحية نزلة باقور- مركز أبوتيج - طريق أسيوط سوهاج الزراعي.
غرب أسيوط: مستشفى الإيمان العام- شارع 26 يوليو - حي الأربعين - مدينة مبارك.
شرق أسيوط: مركز صحة الوليدية- أمام أبراج النصر بحي شرق.
القوصية: الوحدة الصحية بنى زيد بوق- مركز القوصية - طريق أسيوط ديروط الزراعي.
أبوتيج: الوحدة الصحية نزلة باقور- مركز أبوتيج - طريق أسيوط سوهاج الزراعي.