تعرف على أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة أسيوط، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:غرب أسيوط: مستشفى الإيمان العام- شارع 26 يوليو - حي الأربعين - مدينة مبارك.شرق أسيوط: مركز صحة الوليدية- أمام أبراج النصر بحي شرق.القوصية: الوحدة الصحية بنى زيد بوق- مركز القوصية - طريق أسيوط ديروط الزراعي.أبوتيج: الوحدة الصحية نزلة باقور- مركز أبوتيج - طريق أسيوط سوهاج الزراعي.