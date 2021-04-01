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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كتب مجانية في ختام معرض كتاب الدقي للأطفال

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:21 م
معرض كتاب الدقي للأطفال
معرض كتاب الدقي للأطفال
آية سالم
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يختتم معرض كتاب الدقي للأطفال فعالياته اليوم الخميس، والذي انطلق الأسبوع الماضي، وفي آخر أيامه يقدم المعرض كتب مجانيه للزوار احتفالًا باليوم الختامي له، بالإضافة لعمل ورشة حكي للأطفال مجانًا في نهاية اليوم لتقديم حكايات عن مصر القديمة والفراعنة.

وشهد معرض كتاب الدقي للأطفال إقبالًا كبيرًا في آخر أيامه، حيث يضم كميات كبيرة من كتب الأطفال بمختلف أنواعها، والدخول مجانًا بشرط ارتداء الكمامات الطبية حرصًا على سلامة رواد المعرض والمواطنين.

ويضم المعرض خلال الدورة الحالية ما يقرب من 150 ألف كتاب متنوع ما بين تعليمي وتثقيفي وغيرها ما بين كتب باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، للأعمار تبدأ من 3 سنوات وحتى 14 سنة، كما تشمل ألعابًا تعليمية للأطفال، وهناك ركن مخفض يضم قرابة 7000 آلاف كتاب بسعر موحد 5 جنيهات.
كتب مجانية في ختام معرض كتاب الدقي للأطفال
كتب مجانية في ختام معرض كتاب الدقي للأطفال
كتب مجانية في ختام معرض كتاب الدقي للأطفال
كتب مجانية في ختام معرض كتاب الدقي للأطفال
كتب مجانية في ختام معرض كتاب الدقي للأطفال
كتب مجانية في ختام معرض كتاب الدقي للأطفال

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