انطلاق احتفالية «ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة» بمكتبة الإسكندرية

انطلقت منذ قليل، ندوة "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة"، التي نظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم؛ وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عكاشة؛ عضو مجلس الرئاسة الاستشاري لكبار علماء مصر، ومشاركة الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق، وإنصاف أهيبه ممثلة مؤسسة أندريه مالرو (باريس) والأستاذة بجامعة السوربون الجديدة.كما تلي الندوة احتفالية موسيقية ضخمة على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، حيث سيشارك فيها أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما يستضيف الحفل صوليست الفلوت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات مختارة من "كارمينا بورانا" لكارل أورف، ومتتالية باليه "جايانيه" لختشاتوريان، وكذلك مؤلفات بورودين وراجح داود.