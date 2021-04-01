5 مسلسلات قوية.. خريطة قنوات «DMC» في رمضان

وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطتها الدرامية لشهر رمضان الكريم على قناة "DMC"، مع بدء الترويج لتلك الأعمال تمهيدا لعرضها خلال الشهر الكريم.وتعرض القناة خلال الموسم الدرامي وجبة دسمة من 5 مسلسلات قوية هي، "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز وهند صبري وعدد كبير من النجوم عن أحد الملفات الحديثة للمخابرات العامة المصرية من خلال شخصية شاب تسعى إحدى الجهات الخارجية لتجنيده ولكن تنقلب الطاولة عليهم.وتعرض القناة مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب في ملحمة درامية جديدة، حول حقبة الأربعينيات في صعيد مصر.المسلسل الثالث هو "الملك" عن قصة كفاح طيبة من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري وريم مصطفى ومن تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج حسين المنباوي.وتتواجد النجمة منى زكي بمسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" الذي انتهت مؤخرا من تصويره من بطولة محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد ومن إخراج تامر محسن.والمسلسل الخامس على الشبكة الشهيرة هو مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة كل من النجمة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وعدد كبير من النجوم من إخراج كريم العدل.