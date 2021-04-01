تعرف على عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:01 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة المنيا، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:
المنيا الجديدة: مركز طبي شباب المستقبل- مدينة المنيا الجديدة.
ملوي: مركز طبي قلندول- منشأة قلندول - مركز ملوي.
بني مزار: وحدة القيس- الوحدة المحلية بالقيس - بني مزار.
سمالوط: مستشفى سمالوط النموذجى - الطريق السريع - سمالوط.
المنيا الجديدة: مركز طبي شباب المستقبل- مدينة المنيا الجديدة.
ملوي: مركز طبي قلندول- منشأة قلندول - مركز ملوي.
بني مزار: وحدة القيس- الوحدة المحلية بالقيس - بني مزار.
سمالوط: مستشفى سمالوط النموذجى - الطريق السريع - سمالوط.