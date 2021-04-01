تعرف على عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة المنيا، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:المنيا الجديدة: مركز طبي شباب المستقبل- مدينة المنيا الجديدة.ملوي: مركز طبي قلندول- منشأة قلندول - مركز ملوي.بني مزار: وحدة القيس- الوحدة المحلية بالقيس - بني مزار.سمالوط: مستشفى سمالوط النموذجى - الطريق السريع - سمالوط.