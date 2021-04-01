كنيسة الأقباط الكاثوليك «أم الرحمة» تحتفل بعيد الشعانين

احتفلت كنيسة أم الرحمة الإلهية للأقباط الكاثوليك بناشفيل بعيد الشعانين، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي راعي الكنيسة، وبمشاركة خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.وشارك في الصلوات كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات، يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة الجميع في ظل انتشار جائحة كورونا.وتستعد الكنائس الكاثوليكية بالخارج للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفقًا للتقويم الغربي.