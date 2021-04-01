أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، بالأمس، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن، مع استمرار الإبلاغ عن حالات COVID-19 على مستوى العالم.والأمر المثير للقلق هو اكتشاف متغيرات أحدث وخطيرة، مع ارتفاع معدل الوفيات ومخاطر العدوى، التي تختلف من شخص لآخر، كما لاحظت دراسة حديثة أجراها مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من الطفرات الجديدة تظهر عليهم الأعراض بشكل أسرع.أعراض كورونا الجديدة 2021-آلام العضلات والمفاصل، والذي يشار إليه أيضا باسم الألم العضلي، وتشير إلى المرضى الذين يعانون من آلام الظهر الحادة وآلام العضلات المفاجئة، وقد شهد الخبراء أيضًا أن آلام العضلات المزمنة والتعب أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بسلالة COVID الجديدة.-الصداع يصاحب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.-التهاب شديد في غشاء العين.-انتشار طفح جلدي.-تأثر حاسة السمع.-حدوث ألم وخفقان.ويدرس مسئولو الصحة العامة هذه المتغيرات بسرعة لمعرفة المزيد للتحكم في انتشارها، ولمعرفة ما إذا كانت المتغيرات تنتشر بسهولة أكبر من شخص لآخر، ومدى الاستجابة للأدوية المستخدمة حاليًا لعلاج الأشخاص من COVID-19، وتغيير فعالية اللقاحات، كما يقوم مركز السيطرة على الأمراض بالتعاون مع وكالات الصحة العامة الأخرى، ووكالة حماية البيئة (EPA) للتأكيد أن المطهرات المدرجة في قائمة EPA N تقوم بتعطيل هذه الفيروسات المتغيرة.واستعرضت وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عددا من التوصيات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وهى كالآتي: الالتزام بالمسافة الجسدية في المساجد عند الجلوس والوقوف، وتطهير المساجد بالمطهرات بين الصلوات، واستمرار إغلاق جميع برادات المياه في المساجد، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلي سجادة الصلاة الخاصة به، أما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فيرجى منهم التزام الصلاة في المساجد.