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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تطرح الأرز بـ 6 جنيهات ونصف خلال رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:53 م
الأرز
الأرز
صلاح عامر
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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق على إبرام تعاقد جديد مع شركات مضارب الأرز لتوفير كميات إضافية من الأرز المحلي الحر، تصل لنحو 10 آلاف طن استعدادًا لاستقبال شهر رمضان لطرحها في فروع التجزئة لشركتي تجارة الجملة بأسعار مخفضة لمدة شهر.

وقال الدكتور رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طلب من شركات مضارب الأرز بالتعاقد على كميات إضافية تصل نحو 10 آلاف طن لطرحها في المجمعات الاستهلاكية بجانب التوريد الشهري 30 ألف طن لصالح البطاقات التموينية.

وقال إنه سيتم التوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية المتمثلة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائيه بسعر 6250 جنيها للطن على أن يتم طرحه لأول مرة في فروع التجزئة لشركات تجارة الجملة والهايبرات بسعر 6 جنيهات ونصف بدلا من 8 جنيهات للكيلو وبنسبة كسر 5%.

وتابع أن شركات المضارب تساهم في خفض الأسعار لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة للوقوف بجانبهم ومراعاة محدودي الدخل والمساهمة في تلك المبادرات لعمل في توازن في الأسواق وبالتالي لن ترتفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وقال إن التوريد للأرز المحلي الحر سيتم بدءا من الأسبوع المقبل من خلال 30 شركة لتوفير هذه الكميات لتوفير احتياجات المواطنين من سلعة الأرز.

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