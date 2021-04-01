إحالة 227 من العاملين بمستشفى الدلنجات للتحقيق

قام قسم الرقابة والمتابعة بمجلس ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة بزيارة مفاجئة لمستشفى العام قبل التوقيع صباحا لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بالمستشفى ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطباء والتمربض والفنيين وذلك لخدمة المواطنين.وأكد المحاسب مجدى إبراهيم رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أن قسم الرقابة والمتابعة قام بعمل تقرير غياب ٢٢٧ طبيب وتمريض وفنيين وإداريين بدون سند قانوني وذلك لتغيبهم عن العمل.كما أكد رئيس المركز على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والغير ملتزمين في عملهم حيث تم التأكيد لا تهاون ولا توقيع بعد الثامنه والنصف وتم عمل تقرير لعرضه علي السيد رئيس المركز.يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدي الانضباط الاداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية.