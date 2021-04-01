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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة الأزهر تجري 17 عملية جراحية وتفحص 2092 مواطنًا بمستشفى الشلاتين

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحرالاحمر، اليوم، عن إجراء عمليات جراحية لعدد 17 حالة، والكشف علي 2092 مواطن ضمن أعمال القافلة الطبية العلاجية من أساتذة كلية الطب جامعة الأزهر بمستشفى الشلاتين المركزى، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تقدم خدماتها مجانًا للمواطنين ويتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتحديد وإجراء العمليات المطلوبة للحالة الطارئة علي أيدي أطباء متخصصين بشكل مجاني كاملةً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القوافل ستتوقف بداية شهر رمضان وتستكمل بعد شهر رمضان عملها، شهريا وتقوم بالكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بداية من حلايب جنوبا حتى رأس غارب شمالا.

واعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تفاصيل خطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي المجاني على جميع مواطني القرى.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن خطة القوافل العلاجية تبدأ اليوم الخميس ولمدة يومين بمنطقة الخير وأبرق، شمال مدينة الشلاتين، تنطلق بعد ذلك لمدينة حلايب، قرية رأس حدرية ولمدة يومين السبت والأحد المقبلين 3 و4 أبريل، ولمنطقة أبورماد وأدليت ولمدة يومين 5 و6 أبريل، وبعد ذلك تنطلق القوافل لمرسى علم من قرى الشيخ الشاذلي ومكتب الصحة بمرسى علم، وتستغرق مدة يومين 7 و8 أبريل، ثم مدينة القصير يومي 9 و10 أبريل، ثم قرية أم الحويطات بسفاجا يومى 11 و12 أبريل المقبل.

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