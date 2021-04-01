تعرف على عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:48 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز والمديريات التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال بمحافظة الدقهلية، ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:
المنصورة: مستشفى منصورة الدولى -شارع المستشفى.
طلخا: مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا.
المنزلة: المركز الحضري بالمنزلة- مدينة المنزلة – اول ش الجلاء – بجوار مستشفى اليسر.
دكرنس: مستشفى دكرنس العام- مدينة دكرنس – ش مجلس المدينة – بجوار مدرسة على مبارك.
بلقاس: مستشفى بلقاس المركزي- مدينة بلقاس – عزبة جاد – بجوار مركز الشرطة.
ميت غمر: مستشفى ميت غمر المركزي- مدينة ميت غمر - دقادوس -اول ش سكة دقادوس – بجوار الادارة الصحية.
السنبلاوين: مستشفى السنبلاوين العام- مدينة السنبلاوين – ارض الجمال – بجوار مسجد الجمال.
المنصورة: مستشفى منصورة الدولى -شارع المستشفى.
طلخا: مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا.
المنزلة: المركز الحضري بالمنزلة- مدينة المنزلة – اول ش الجلاء – بجوار مستشفى اليسر.
دكرنس: مستشفى دكرنس العام- مدينة دكرنس – ش مجلس المدينة – بجوار مدرسة على مبارك.
بلقاس: مستشفى بلقاس المركزي- مدينة بلقاس – عزبة جاد – بجوار مركز الشرطة.
ميت غمر: مستشفى ميت غمر المركزي- مدينة ميت غمر - دقادوس -اول ش سكة دقادوس – بجوار الادارة الصحية.
السنبلاوين: مستشفى السنبلاوين العام- مدينة السنبلاوين – ارض الجمال – بجوار مسجد الجمال.