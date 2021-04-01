تعرف على عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز والمديريات التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال بمحافظة الدقهلية، ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:المنصورة: مستشفى منصورة الدولى -شارع المستشفى.طلخا: مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا.المنزلة: المركز الحضري بالمنزلة- مدينة المنزلة – اول ش الجلاء – بجوار مستشفى اليسر.دكرنس: مستشفى دكرنس العام- مدينة دكرنس – ش مجلس المدينة – بجوار مدرسة على مبارك.بلقاس: مستشفى بلقاس المركزي- مدينة بلقاس – عزبة جاد – بجوار مركز الشرطة.ميت غمر: مستشفى ميت غمر المركزي- مدينة ميت غمر - دقادوس -اول ش سكة دقادوس – بجوار الادارة الصحية.السنبلاوين: مستشفى السنبلاوين العام- مدينة السنبلاوين – ارض الجمال – بجوار مسجد الجمال.