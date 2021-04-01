رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 6 سنوات لمسجل خطر لحيازة مخدر الهيروين في المرج

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين، بدائرة قسم شرطة المرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمد. خ" مسجل خطر حيازة ٦ لفافات من الهيروين المخدر بقصد الاتجار والربح غير المشروع.

وكان قسم شرطة المرج ألقى القبض على المتهم أثناء مرور قوة أمنية من القسم لتفقد الحالة الأمنية وبتفتيشه عثر بحيازته على الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

موضوعات متعلقة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

«الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة السيدات فى المساجد خلال رمضان

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

محمد حربي: شاكر عبد الحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

ندى محمود: عملي الفائز بجائزة فاروق حسني يعكس ما بداخل الإنسان (حوار)