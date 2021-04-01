السجن 6 سنوات لمسجل خطر لحيازة مخدر الهيروين في المرج
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:54 م
حسام التمساحطباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين، بدائرة قسم شرطة المرج.
وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمد. خ" مسجل خطر حيازة ٦ لفافات من الهيروين المخدر بقصد الاتجار والربح غير المشروع.
وكان قسم شرطة المرج ألقى القبض على المتهم أثناء مرور قوة أمنية من القسم لتفقد الحالة الأمنية وبتفتيشه عثر بحيازته على الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمد. خ" مسجل خطر حيازة ٦ لفافات من الهيروين المخدر بقصد الاتجار والربح غير المشروع.
وكان قسم شرطة المرج ألقى القبض على المتهم أثناء مرور قوة أمنية من القسم لتفقد الحالة الأمنية وبتفتيشه عثر بحيازته على الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.