لأول مرة.. نائبان لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة

استقر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اختيار النائبان الدكتور رضا حجازي، نائب وزيرالتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي، بمنصب نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الدراسي الجاري 20202021.على أن يتولى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شخصيًا رئيس عام الامتحانات هذا العام، وذلك أول مرة تحدث في تاريخ امتحانات الثانوية العامة.جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستعقد الكترونيا أول مره فى تاريخها، عبر أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، بلجان مؤمنة ومعقمة داخل المدارس.