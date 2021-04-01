أصالة نجمة 3 تترات في رمضان

كشفت النجمة أصالة عن استعدادها لتقديم 3 تترات لمسلسلات جديدة في الموسم الرمضاني الجديد من بطولة 3 فنانات.وأوضحت خلال لقائها في برنامج "عيشها بإنرجي" مع وائل منصور ومنة عامر، أنها ستقدم تترات مسلسلات "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا وأروى جودة ومن المقرر عرضه على شاشة سي بي سي بشكل حصري في رمضان.كما ستقدم أصالة تتر مسلسل "قصر النيل" من بطولة الفنانة دينا الشربيني وعدد من الفنانين والمسلسل الثالث هو مسلسل "بنت السلطان"، من بطولة النجمة روجينا في أولى بطولاتها المطلقة في الموسم الرمضاني القادم.وكشفت عن أنها من المحتمل أن تتعاقد على تتر مسلسل رابع خلال الفترة القادمة في حالة الاتفاق على كل التفاصيل.