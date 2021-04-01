أسامة منير ومؤلف «ذكر شرقى منقرض» فى ضيافة منى الشاذلى

يحل الإعلامي أسامة منير ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.أسامة منير صاحب أشهر برامج الراديو "أنا والنجوم وهواك"، يكشف خلال الحلقة عن كواليس أغنيته الجديدة، وتفاصيل رحلته من العمل في تجارة سوق الخضار وبيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة، مرورًا بهجرته إلى أستراليا بعد تخرجه من الجامعة، حتى التحاقه بالصدفة للعمل في الإذاعة.ويروي أيضا كواليس أول مرة ظهر فيها على الراديو، فضلا عن المخاوف التي كانت تراوده قبل انطلاق برنامجه الشهير. وخلال الحلقة ابتكر وقلّد أسامة منير بشكل ضاحك عددًا من الإعلانات بصوته المعروف، وسط تفاعل الجمهور في الاستديو.وفي جزء آخر من الحلقة، تلتقي الإعلامية منى الشاذلي بالدكتور محمد طه صاحب أعلى مبيعات للكتب الشبابية في الآونة الأخيرة، وذلك بمناسبة كتابه الجديد "ذكر شرقي منقرض"، الذي لاقى إعجابًا كبيرًا من المتابعين له، وكذلك من عدد من الشخصيات العامة والفنانين الذين التقطوا لأنفسهم صورًا مع الكتاب، للإشادة به.خلال الحلقة، يكشف المؤلف عن أن الكتاب نتاج مجموعة من المشاكل والتحليل لعدد من الحالات المرضية التي تتردد عليه في مجال عمله كطبيب نفسي، وكيف أن الدراسات والتجارب تثبت يومًا بعد الآخر أن "الذكر الشرقي" إذا ما استمر في تعنته وتعديه وتحكمه في زوجته أو شقيقته أو ابنته بهذا العنف، فإنه سوف ينقرض قريبًا بلا شك.ويوضح "طه" الأساليب التي تستطيع من خلالها أي فتاة أن تتعرف أو تكتشف ما إذا كان الشاب أو الرجل الذي يتقدم للارتباط بها يعد "ذكرًا شرقيًا" أم أنه "رجل شرقي".