قافلة الأزهر بحلايب وشلاتين تواصل نشاطها بندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية

سيرت مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة إلى مدينة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتوزيع المساعدات الغذائية عليهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وعقد اختبارات محو الأمية لعدد من المواطنين في حلايب وشلاتين، في إطار مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية:(كلنا واحد)، وفق الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والقوافل الطبية والإغاثية، مشيرًا إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، سواء على مستوى الكشف الطبي، أم المساعدات، أم اختبارات محو الأمية.وأضاف صديق أن القافلة ضمت أطباء في مختلف التخصصات الطبية قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المئات من الحالات المرضية مع إعطاء العلاج اللازم بالمجان، بجانب توزيع المساعدات، وعقد اختبارات محو أمية للمواطنين، مؤكدا أن أطباء القافلة قاموا بإجراء عديد من العمليات الجراحية لبعض المرضى في حلايب وشلاتين.بجانب ذلك نظمت القافلة ندوة بالنادي الاجتماعي بمدينة الشلاتين حول مفهوم الصحة الإنجابية، حاضر خلالها الدكتور يوسف المظالي، مدرس الصحة العامة بكلية الطب جامعة الأزهر، وعلى هامش الندوة تم افتتاح معرض المشغولات اليدوية، وتوزيع نسخ من القرآن الكريم، ومجلة نور على الحضور.