تسجيل 24 فصلًا لمحو الأمية بمركز ملوي في المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تسجيل 24 فصلًا لمحو الأمية داخل مراكز الشباب التابعة لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة خلال شهر مارس الماضي، تمهيدًا لدخول الدورات الامتحانية، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.قال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن الفصول ستقدم خدماتها لـ 240 دارسًا ودارسة من أبناء مركز ملوي من محافظة المنيا، وقد تم توزيعها تبعا ً للكثافة السكانية.