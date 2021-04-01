رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخريج الدفعة 49 بطب بنات الأزهر بالقاهرة

شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، احتفالية تخريج الدفعة 49 طبيبات بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، بحضور كلٍّ من الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور هشام فرهود، عميد الكلية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، ومعتز الروبي مدير عام كلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ولفيف من أسر الخريجات، وأعضاء هيئة التدريس.وعبر المحرصاوي، عن سعادته الغامرة بهذا اليوم الجميل، يوم تخريج دفعة جديدة من طبيبات جامعة الأزهر، قائلًا "إن هذا اليوم ذكرني بيوم تخرج ابنتي في الجامعة، وكنت مسافرًا وقتها خارج البلاد، وكنت حزينًا؛ لعدم تمكني من الحضور لأشارك ابنتي فرحتها، وأنه سعيد اليوم لحضور حفل تخرج بناتي طبيبات المستقبل؛ ولذلك أقول أنَا اليوم لستُ في عيد، بل في أعيادٍ، فسعادتي مضاعفة، فأنا سعيد كوني أبًا لكنَّ جميعًا، أنا سعيد بكن جميعًا فأنتن طبيات متميزات حافظات للقرآن الكريم، وأنتن سفراء للأزهر، يشار إليكن بالبنان، واتمنى أن تكون إشارة إشادة وليست إشارة إساءة، وفي ختام كلمته وجه التهنئة إلى طبيبات الدفعة 49، كما قدم التهنئة إلى أسرهن، بانضمام هذه الكوكبة إلى صفوف الجيش الأبيض الذي كان ولا زال وسيستمر خط الدفاع الأول وصاحب الدور الأكبر في مواجهة جائحة فيروس كورونا".