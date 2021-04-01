رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الريف المصري: لدينا 13 ألف منتفع من المتعاملين مع الشركة

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:35 م
اللواء عمرو عبد
اللواء عمرو عبد الوهاب
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، إن الشركة لديها ما يزيد على 13 ألف منتفع من المتعاملين مع الشركة، ونقف على مسافة واحدة من جميع الشركات والأفراد وصغار المزارعين وجموع المستثمرين، وجميعنا فى قيادتها، نعمل على حل أي مشكلات تواجه المنتفعين فى أسرع وقت ممكن وبشكل عملى وجاد على الأرض، كما نعمل على نقل صوتهم وعرض مشكلاتهم على كافة الدوائر والمحافل والجهات المعنية فى الدولة، بهدف إيجاد حلول جادة وعملية وعاجلة لهذه المشكلات.

وقال عبد الوهاب في تصريحات الخميس، مستمرون فى تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات التشجيعية للمنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بهدف دعمهم وتمكينهم من أداء دورهم الوطنى والتنموى تجاه بلدهم، وقمنا بتشكيل لجان من قيادات وكوادر الشركة تجوب على مدار الأسبوع مختلف أراضى ومواقع الـ 1.5 مليون فدان لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية التى يتم استكمالها، والقيام بدعم وتوجيه ومساندة المنتفعين وتقديم الإرشاد الزراعى اللازم لهم، فضلًا عن قياس مدى جدية ومعدلات الإنجاز الفعلى - على أرض الواقع - فى مشروعات وأنشطة مختلف المنتفعين بأراضى المشروع.

وأوضح عبد الوهاب ان هناك تحديات فى منطقة المُغرة، يأتى فى مقدمتها نسبة الملوحة المرتفعة لمياه الآبار، والتى يقابلها وجود عددٍ من المحاصيل التى تجود زراعتها على هذه النوعية من المياه، والتى يمكنها أن تتواءم مع نسبة الملوحة المرتفعة لمياه الآبار فى هذه المنطقة. وجارى التنسيق حاليًا مع كافة المراكز البحثية، لإيجاد أنسب الحلول وأسرعها من أجل تقليل نسبة الملوحة المرتفعة لمياه الآبار فى منطقة المُغرة.

وقال رئيس الريف المصري انه من المنتظر إتمام التعاقد خلال أسابيع مع عددٍ من المستثمرين، من أجل توصيل الكهرباء لجميع أراضى "الريف المصرى الجديد"، بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة، مطالبا صغار المزارعين والشباب، المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، بتكثيف معدلات العمل والإنجاز الفعلى على الأرض، حتى يتمكنوا من الاستفادة بالموسم الزراعى الحالى ومن اللحاق بتوقيتات الزراعة فى شهور مارس الجارى وإبريل ومايو، مع تأكيد تواجدنا المستمر إلى جوارهم، للعمل على حل أية مشكلات أو صعوبات قد تواجههم فى سبيل تحقيق المستهدف الزراعى والتنموى والوطنى لمشروعاتهم ضمن الـ 1.5 مليون فدان.

موضوعات متعلقة

الصحة توضح نسبة أمان وفعالية لقاح فيروس كورونا

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

محمد حربي: شاكر عبد الحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

ندى محمود: عملي الفائز بجائزة فاروق حسني يعكس ما بداخل الإنسان (حوار)