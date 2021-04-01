عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفرالشيخ
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:56 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال بمحافظة كفرالشيخ ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحامول: مكتب صحة الحامول- شارع المركز - الحامول الطبية.
كفرالشيخ: مستشفى سيدي غازي المركزي- شارع أبوبكر الصديق، سيدي غازي، كفرالشيخ.
دسوق: مستشفي دسوق العام- ش المستشفى، مدينة دسوق، كفرالشيخ.
مركز قلين: مستشفى قلين الجديدة- شارع الجمهورية - مدينة قلين - كفرالشيخ.
الحامول: مكتب صحة الحامول- شارع المركز - الحامول الطبية.
كفرالشيخ: مستشفى سيدي غازي المركزي- شارع أبوبكر الصديق، سيدي غازي، كفرالشيخ.
دسوق: مستشفي دسوق العام- ش المستشفى، مدينة دسوق، كفرالشيخ.
مركز قلين: مستشفى قلين الجديدة- شارع الجمهورية - مدينة قلين - كفرالشيخ.