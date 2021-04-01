عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفرالشيخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال بمحافظة كفرالشيخ ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:الحامول: مكتب صحة الحامول- شارع المركز - الحامول الطبية.كفرالشيخ: مستشفى سيدي غازي المركزي- شارع أبوبكر الصديق، سيدي غازي، كفرالشيخ.دسوق: مستشفي دسوق العام- ش المستشفى، مدينة دسوق، كفرالشيخ.مركز قلين: مستشفى قلين الجديدة- شارع الجمهورية - مدينة قلين - كفرالشيخ.