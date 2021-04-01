أصبح تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات واحد من أعلى معدلات البحث الذي سجله محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك لرغبة الآباء والأمهات في ضبط إشارة بثها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط ترددها عبر القمر الصناعي المصري والمحتوى الذي تقدمه عبر شاشتها.





تردد قنوات الأطفال| تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات





يسعى الكثير من الآباء والأمهات في محاولة إلهاء أبناءهم الصغار في ظل الأوضاع الراهنة التي فرضها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من إجبار الجميع على التباعد الاجتماعي والانعزال المنزلي عقب إغلاق المدارس والنوادي والملاهي، لذلك يمكن ضبط تردد قناة Karamesh عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 11605 واستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، حيث تقدم مجموعة هائلة من أفلام الرسوم المتحركة والأناشيد وأغاني للأطفال تعرض قيم وأخلاقيات تليق بمستوى فهم الصغار لغرس القيم الفاضلة في نفوسهم.





أهم برامج الأطفال التي تعرضها قناة Karamesh





ويحرص القائمين على إدارة قناة الأطفال كراميش على تقديم مجموعة هائلة من البرامج الترفيهية التي تستهدف الأطفال من سن 3 أشهر إلى 10 سنوات حيث يتم عرض أفلام الرسوم المتحركة (كارتون) وأغاني وأناشيد دينية تخاطب الأطفال بها مجموعة هائلة من القيم والأخلاق الحميدة التي يجب غرسها في الصغار لينشئوا جيل واعِ ومسؤول يتحلى القيم والأخلاق الفاضلة من أبرز هذه البرامج التي تعرضها القناة برنامج كركبة وبرنامج سهران وبرنامج شمة هواء وبرنامج سيبك من أساليبك.





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معلومات عن نشأة قناة Karamesh الفضائية





أنشئت مجموعة قنوات الأطفال كراميش منذ 12 عاما وكان أول بثها في 15 فبراير 2009 بمدينة عمان الأردنية لتستهدف قطاع الأطفال بمختلف الدول العربية والإسلامية بتقديم مجموعة مميزة من أغاني الأطفال الهادفة لذلك يمكن استقبالها عبر تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات حيث يستمر بثها 24 ساعة دون توقف وبها مجموعة منشدين أبرزهم موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري ومحمد العدوي وعبد القادر صباهي.