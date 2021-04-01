الأردن: 13 ألفا و663 شخصا تلقوا لقاح كورونا في المفرق

قال مدير صحة المفرق الأردنية، الدكتور هاني عليمات، إن 13 ألفا و663 شخصا تلقوا لقاح كورونا في محافظة المفرق منذ انطلاق عمليات التلقيح.وأضاف عليمات- في تصريح أوردته وكالة أنباء الأردن اليوم الخميس- أن إعطاء اللقاح يتم من خلال المراكز المعتمدة لهذه الغاية وتشمل مركز الأمراض الصدرية ومركز صحي الخالدية ومركز صحي الزعتري ومستشفى الملك طلال العسكري ومستشفى البادية الشمالية الحكومي ومخيم الزعتري، إضافة إلى الفرق الجوالة، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على أخذ اللقاحات المتوفرة تعتبر جيدة جدا، الأمر الذي ينم عن الوعي المجتمعي بأهمية أخذ هذه اللقاحات للحد من انتشار الوباء.ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من خلال المنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على اللقاح، والالتزام بوسائل السلامة العامة كالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان اللازمة للوقاية من العدوى.