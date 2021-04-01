انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

انطلقت اليوم الخميس، فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتية، وذلك بالمدينة الرياضية نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، والتي تستمر علي مدار يومين بمشاركة 700 لاعب يمثلون 27 محافظة.من جانبه أشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة، وذلك لما لها من مردود إيجابي على جميع الأنشطة والمجالات.وأشار "الغضبان"، إلى أن بورسعيد نجحت في تنظيم العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها وذلك لما تمتلكة المحافظة من مقومات وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.وأكد المحافظ على أن المحافظة توفر كافة التسهيلات والامكانيات التي تساعد علي نجاح اي فعالية تقام على أرضها.