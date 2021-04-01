عناوين أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الغربية
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:32 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة الغربية ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:
طنطا ثاني: مركز طبي سعيد- شارع سعيد مع شارع بطرس.
زفتي: مستشفى زفتى التخصصي- شارع عامر- بجوار المحكمة.
قطور: مستشفى قطور المركزي- طريق كفر الشيخ - قطور القديم.
بسيون: مكتب صحة أول بسيون- بجوار مستشفى حميات بسيون.
سمنود: ديوان الإدارة الصحية بسمنود- شارع ريشة أمام شرطة المرافق.
كفر الزيات: مكتب صحة ثاني كفر الزيات- أمام شركة الكهرباء.
المحلة ثاني: معهد كبد المحلة- سكة طنطا - المحلة الكبر قسم ثاني.
طنطا ثاني: مركز طبي سعيد- شارع سعيد مع شارع بطرس.
زفتي: مستشفى زفتى التخصصي- شارع عامر- بجوار المحكمة.
قطور: مستشفى قطور المركزي- طريق كفر الشيخ - قطور القديم.
بسيون: مكتب صحة أول بسيون- بجوار مستشفى حميات بسيون.
سمنود: ديوان الإدارة الصحية بسمنود- شارع ريشة أمام شرطة المرافق.
كفر الزيات: مكتب صحة ثاني كفر الزيات- أمام شركة الكهرباء.
المحلة ثاني: معهد كبد المحلة- سكة طنطا - المحلة الكبر قسم ثاني.