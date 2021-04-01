عناوين أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الغربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة الغربية ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:طنطا ثاني: مركز طبي سعيد- شارع سعيد مع شارع بطرس.زفتي: مستشفى زفتى التخصصي- شارع عامر- بجوار المحكمة.قطور: مستشفى قطور المركزي- طريق كفر الشيخ - قطور القديم.بسيون: مكتب صحة أول بسيون- بجوار مستشفى حميات بسيون.سمنود: ديوان الإدارة الصحية بسمنود- شارع ريشة أمام شرطة المرافق.كفر الزيات: مكتب صحة ثاني كفر الزيات- أمام شركة الكهرباء.المحلة ثاني: معهد كبد المحلة- سكة طنطا - المحلة الكبر قسم ثاني.