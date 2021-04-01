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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ ضد سيدة تنتحل صفة ابنة الفنان محمد فريد

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:57 م
الفنان محمد فريد
الفنان محمد فريد
ندى حمدي
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تقدم المحامي شعبان سعيد وكيلًا عن الفنان أشرف زكي، نقيبًا للمهن التمثيلية، ووكيلًا عن ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد ببلاغ للمحامي العام لنيابات ٦ أكتوبر الكلية، يفيد بأن ابنة الفنان محمد فريد، فوجئت بسيدة تدعى دينا محمد فريد تنتحل شخصيتها.

وقال المحامي في بلاغه، إن السيدة "دينا" تقول إنها ابنة الفنان "محمد فريد" على الرغم أن الشاكية هي ابنته الوحيدة، وتقوم بنشر أخبار كاذبة عن والد الشاكية وتروج إشاعات مفادها مرضه، كي تجني أموال من قبل ذلك.

وأضاف "سعيد" في بلاغه أنه فوجئ الدكتور أشرف، نقيب المهن التمثيلية وابنة الفنان، بتداول أخبار عارية من الصحة عن الفنان "محمد فريد"، وهو الأمر الذي يثير بلبلة على المستوي الشخصي وعلى المستوى الفني ويضر بالحالة النفسية للفنان وابنته، بالإضافة إلى تداول الأخبار الكاذبة، وهذا يعد جريمة إلكترونية تستحق عقاب مرتكبها.

وحرر محضر برقم 294 لسنه 2021 عرائض المحامي العام لنيابات 6 أكتوبر.

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