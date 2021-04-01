وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه عند البدء بالحديث عن "حياة كريمة" لابد أن نبدأ بصاحب المبادرة، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إنه عندما أطلق المبادرة كان هدفه تحقيق حياة كريمة لكل مواطن على أرض الوطن، على مستوى الـ100 مليون مصري، وذلك لأنه لم ينظر للفئات غير القادرة فقط، بل إنه دائمًا ينظر إلى مصر وأبناءها.وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر العمالة غير المنتظمة بأسوان، أن من أجل ذلك كل شخص في مجال وزارة القوى العاملة يعمل على العنصر الرئيسي في العملية الإنتاجية وهو العمال قائلًا "العمال هم أساس التنمية".وقدم وزير القوى العاملة شكره وتقديره لمحافظ أسوان على على تقديم الدعم لكل ما تقدمه مديريه القوى العامله على أرض الواقع.وجاء ذلك خلال فاعليات افتتاح مؤتمر العمالة الغير منتظمة بقاعة فندق عروس النيل بأسوان، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والذي تضمن تسليم الوثائق التأمينية، بجانب إهداء شنط المواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر.ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون المتواصل بين وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لرعاية الفئات المختلفة من أبناء المجتمع الأسوانى ولاسيما العمالة غير المنتظمة.