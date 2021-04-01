التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إحباط هجومًا وشيكًا للحوثيين باستخدام صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين في مأرب.وذكر التحالف العربي، في بيان له اليوم، إنه تم تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب.وأوضح ‏التحالف، أن العملية الهجومية للميليشيات الحوثية في مأرب تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إلى الجرائم والانتهاكات المتواصلة لمليشيا الحوثي في مأرب وقصفها لمخيمات النازحين والأحياء السكنية في الوقت الذي يبذل المجتمع الدولي جهودًا لوقف إطلاق النار والتخفيف من الأزمة الإنسانية.وأكد بن مبارك، أن هذه الأعمال الإجرامية تتناقض مع ما تروج له المليشيات عن رغبتها بإنهاء الحرب، منوهًا بأن الاستعداد للسلام يتطلب التخلي عن العنف واحترام حياة الناس الذين تتاجر المليشيات بمعاناتهم.