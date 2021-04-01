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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

برامج «الأوقاف» على شاشة التليفزيون وعبر أثير الإذاعة في رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:09 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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تكثف وزارة الأوقاف نشاطها الإعلامي خلال شهر رمضان 1442هـ2021م، عن طريق برامج دعوية يتم بثها عبر القنوات التليفزيونية ومحطات الإذاعة، في إطار الاهتمام بنشر الفكر الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وجاء البرامج على النحو التالي:
1.«رؤية للفكر المستنير» لوزير الأوقاف، يذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم.

2.«ملتقى الفكر الإسلامي» يذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية.

3.«فإني قريب» إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف، يذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار.

4. «حديث الروح» على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة.

5.«مساجد مصر» تقديم شباب أئمة الأوقاف، على القناة الأولى والفضائية المصرية.

6.«مع الصائمين» لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني.

7. «خاطرة رمضان» على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات.

8. «خاطرة دعوية» لوزير الأوقاف، ويذاع أربع مرات يوميًّا.

9. الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان، وذكرى بدر، فتح مكة، وليلة القدر.

10. بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات لكبار القراء على موقع الوزارة وصفحاتها خلال الشهر الفضيل.

ويتم بث جميع هذه البرامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، من خلال صفحات الوزارة والجهات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم الإعلان عن مواعيد إذاعة كل برنامج قبل بداية الشهر الكريم بيومين أو ثلاثة بإذن الله تعالى.

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