«قسائم السفر».. مصر تعيد السائحين الروس والأوكرانيين لمقاصدها

منذ انفراجة أزمة الطيران في مصر خلال يونيو الماضي، والتحرر من حالة الغلق العام التي عانت منها معظم دول العالم نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتحاول وزارة السياحة أن يسترد القطاع عافيته سريعًا ويعود كعهده في السنوات السابقة.تتخذ الوزارة إجراءات جديدة من شأنها تسهيل وزيادة حركة السياحة الداخلية والخارجية، سواء بتخفيضات على أسعار تذاكر الطيران أو بتسهيلات تخص العاملين بالقطاع وتحديدًا الفنادق والمنتجعات السياحية.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت مصر للطيران عن طرح قسائم سفر (Spring Vouchers) بقيمة 5،000 أو 10،000 جنيه مصري والتي تمنح العملاء إمكانية الحصول على نسبة 10 % قيمة إضافية مجانية من سعر القسيمة (500 جنيه أو 1000 جنيه).وأوضحت أن القرار يأتي في ضوء اهتمام شركة مصر للطيران بتوفير أعلى المميزات لركابها، ومنحهم إمكانية السفر إلى العديد من الوجهات الدولية المتنوعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمات مصر للطيران المتعددة لزيادة حركة السياحة من وإلى مصر.لم يكن القرار أو الإجراء الأول الذي تتخذه الشركة أو وزارة السياحة عمومًا؛ من أجل دعم القطاع السياحي فقد سبقه إجراءات، وترصد "الدستور" جهود الوزارة في هذا الشأن:مؤخرًا كان هناك دور لهيئة تنشيط السياحة بوضع خطط ترويجية من أجل إعادة السياحة الإيطالية والأوكرانية، وزيادة حجم السياح الوافدين منها، استعدادًا لموسم الصيف القادم والذي تزيد معه حركة السياحة عمومًا.واطلقت حملات ترويجية وقوافل سياحية في السوق الأوكرانية أحد أهم الأسواق، إذ تُعد من أولى الأسواق التي شهدت معدلات تدفق سياحى كبير إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها فى يوليو الماضي.ولم تكن السياحة الأوكرانية فقط هي محط اهتمام الوزارة، ولكن السياحة الفرنسية أيضًا التي عادت من جديد واستأنفت رحلاتها خلال آواخر عام 2020 الماضي بعدما عقد وزير السياحة المصري مع السفير الفرنسي بالقاهرة عدة لقاءات تلاها استئناف فرنسا رحلاتها إلى مصر.وأيضًا السياحة الروسية عادت خلال فبراير الماضي بموجب 4 رحلات إسبوعية، إثنان إلى مدينة الغردقة وإثنان إلى شرم الشيخ، وذلك عقب إطمئنان السلطات الروسية إلى الوضع الصحي في مصر بموجب حملات الطمأنة التي قامت بها الوزارة.وكان من ضمن حملات الترويج التي عمدت وزارة السياحة إليها هي الاعلان عن العديد من الاجراءات الاحترازية التي تتم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية؛ من أجل طمأنة السياح مع اطلاق حملات لتخفيضات تذاكر الطيران.وكان من الاجراءات التي ساهمت في استعادة القطاع عافيته من جديد هو إعلان وزارة السياحة عن تخفيض رسوم الهبوط والإيواء إلى 50%، و20% مقابل الخدمات الأرضية في المطارات بالمحافظات كل تلك التسهيلات كان لها آثر في تشجيع السياح.وسمحت الوزارة للفنادق بزيادة نسبة الإشغال إلى 25% من أجل تشجيع السياحة الداخلية، مع إعطاء الفنادق شهادة صحية لتطبيق الاجراءات الاحترازية كافة في ضوء زيادة الإشغالات وأعداد السياح داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.شهد عام 2020 قلة إيردات القطاع، إذ انخفضت إلى 69% بنحو 4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2019، وكان قد وصل إلى مصر خلال عامي 2018 و2019 نحو 10 مليون سائح، وكان مخططا أن يصل إلى 12 مليون سائحا فى 2020 لولا وباء كورونا.