الغضبان: المتابعة الميدانية عكست رضا المواطنين عن خدمات التأمين الصحى

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد آليات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة ومدى رضاء المواطنين في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى التحسن الكبير في أداء الخدمات الطبية.جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ووفد البرلمان.وأشاد اللواء المحافظ بالطفرة التي شهدتها محافظة بورسعيد في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إن نجاح المحافظة يعكس نجاح أربع وزارات في تطبيق المنظومة الجديدة، معربًا عن فخره لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظته.وأوضح أن المتابعة الميدانية عكست رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات الصحية المقدمة له من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح المنظومة بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم رصدها خلال زيارات المستشفى حيث يتلقى المواطن الخدمة الطبية خلال أقل من 15 دقيقة، مؤكدًا أن هذا النموذج هو ما يسعى له المواطنين.وثمن الغضبان، الخدمة الطبية المقدمة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي لافتًا أن كل وحدة من وحدات طب الأسرة تقدم 80%من خدمات التأمين الصحي الشامل وتخدم مالا يقل عن 12 ألف مواطن.شارك في اللقاء كل من، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على رأسهم الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.