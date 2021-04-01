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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية النواب» تستقبل وفدًا برلمانيًا من مالاوي

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبلت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وفدًا برلمانيًا من مالاوي، برئاسة نائب رئيس البرلمان.

تحدث الهنيدي فى البداية مستعرضًا تاريخ البرلمان المصرى الذى يمتد منذ 1986، مرورًا بالتعديلات الدستورية التى نتج عنها وجود غرفتين للبرلمان ممثلة فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب إلى 28%.

وأشار إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وهو شخصية مستقلة وكان وزيرا سابقا ونائب رئيس محكمة النقض، ولا يوجد أى احتكار للمقاعد البرلمانية، حيث إن الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن لا تتعدى 53%.

وتحدث نائب رئيس البرلمان المالاوي عن التطور الديمقراطى فى بلدهم، مشددا على التعاون بين برلماني مصر ومالاوى.

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