«تشريعية النواب» تستقبل وفدًا برلمانيًا من مالاوي

استقبلت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وفدًا برلمانيًا من مالاوي، برئاسة نائب رئيس البرلمان.تحدث الهنيدي فى البداية مستعرضًا تاريخ البرلمان المصرى الذى يمتد منذ 1986، مرورًا بالتعديلات الدستورية التى نتج عنها وجود غرفتين للبرلمان ممثلة فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب إلى 28%.وأشار إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وهو شخصية مستقلة وكان وزيرا سابقا ونائب رئيس محكمة النقض، ولا يوجد أى احتكار للمقاعد البرلمانية، حيث إن الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن لا تتعدى 53%.وتحدث نائب رئيس البرلمان المالاوي عن التطور الديمقراطى فى بلدهم، مشددا على التعاون بين برلماني مصر ومالاوى.