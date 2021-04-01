سوريا والعراق تبحثان تسهيل عودة السوريين والعراقيين إلى بلديهما

لحث وزيرالإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، مع وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق إيفان جابرو، سبل تعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين وتسهيل العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سوريا والسوريين الموجودين في العراق وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة.وأكد مخلوف، خلال اللقاء بينهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، حرص بلاده على تأمين جميع متطلبات العراقيين الذين يعيشون في سوريا والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتسهيل عودتهم إلى العراق في حال رغبوا في ذلك.وأشار الوزير السوري إلى أن بلاده اتخذت الكثير من الإجراءات لتسهل عودة السوريين القاطنين في العراق وتبسيط إجراءات دخولهم دون أي عرقلة وأمنت سبل عيش كريمة لهم.ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة العراقية ضرورة تعميق التعاون بين الوزارتين وفتح آفاق جديدة للعمل وتسهيل عملية العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سوريا وللسوريين الموجودين في العراق.