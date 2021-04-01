أماكن مراكز التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنوفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة المنوفية، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:شبين الكوم: مركز صحي شبين الكوم- شبين الكوم.أشمون: مركز صحي أشمون- أشمون.السادات: وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل- مساكن سوزان مبارك بالسادات.منوف: مستشفى حميات منوف- شارع الجيش - منوف.