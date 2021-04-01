أماكن مراكز التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنوفية
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:25 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة المنوفية، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:
شبين الكوم: مركز صحي شبين الكوم- شبين الكوم.
أشمون: مركز صحي أشمون- أشمون.
السادات: وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل- مساكن سوزان مبارك بالسادات.
منوف: مستشفى حميات منوف- شارع الجيش - منوف.
شبين الكوم: مركز صحي شبين الكوم- شبين الكوم.
أشمون: مركز صحي أشمون- أشمون.
السادات: وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل- مساكن سوزان مبارك بالسادات.
منوف: مستشفى حميات منوف- شارع الجيش - منوف.