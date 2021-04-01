تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة لمتابعة منافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز.وأشار إلى إن حملة اليوم الواحد التموينية التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، قد أسفرت عن ضبط وتحرير 1652 محضرًا تموينيًا متنوعًا بـ13 مركزًا وحيًا ضمن الحملات المتنوعة التي تنظمها المحافظة لمحاربة كل صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة.وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملة اليوم الواحد التموينية تمت تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، وبمشاركة مسئولي التموين ورؤساء المراكز والأحياء ومباحث التموين والطب البيطرى والبيئة والإدارات التابعة لها، وتم استهداف المخابز والمحلات التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، حيث أسفرت حملات اليوم الواحد عن تحرير 1652 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكل المراكز والأحياء تمثلت فى محاضر بيئة ونظافة ووزن رغيف الخبز وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية ونقص وزن رغيف الخبز وعدم وجود لوحة إعلانية بالأسعار ومواعيد العمل وغيرها.وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحرير 157 محضرًا بمركز ديروط و213 محضرًا بمركز القوصية و162 محضرًا بمركز منفلوط و160 محضرًا بمركز الفتح و81 محضرًا بمركز أبنوب و296 بمركز ساحل سليم و131 بمركز البداري و108 بمركز أبوتيج وبمركز صدفا 91 محضرًا وبمركز الغنايم 90 محضرًا و36 بمركز أسيوط و27 بحي شرق و100 بحي غرب.