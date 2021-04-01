أحمد أنيس: 34 مليون دولار أرباح «نايل سات» فى 2020

أعلن اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن مجلس الإدارة بذل خلال عام 2020 جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحات الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومكانتها التسويقية والبحث عن مصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل.وقال أنيس إنَّ الشركة حققت أرباحًا فى عام 2020 بلغت 34.159 مليون دولار.جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للنايل سات، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة أنَّ الشركة قامت خلال عام 2020 بسداد 50% من إجمالى قيمة مشروع تصنيع وإطلاق وتأمين القمر المصري الجديد نايل سات 301 التي وقعت الشركة عقودًا تصنيعه نهاية 2019 مع شركه تاليس الفرنسية وشركة spacex الأمريكية، وقد تم سداد الاستحقاقات عن طريق التمويل الذاتى ودون الاستعانة بأي قروض خارجية.وأضاف: أنَّ نايل سات 301 يبلغ عمره الافتراضي 15 عامًا، وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201، مما يعطي مرونة وإمكانيات إضافية للشركة لاستخدام ترددات إضافية وفتح أسواق جديدة.كما سيتوسع القمر الجديد في نطاق تغطيته ليغطي دول جنوب القارة الإفريقية، بالإضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية، ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي، كما صدقت على الميزانية والحساب الختامي، وأخلت طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي، كما أقرت الجمعية توزيع أرباح على المساهمين بنحو 45 سنتًا أمريكيًا لكل سهم.