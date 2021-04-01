أشرف حاتم: التأمين الصحي الشامل يغطي 100% من المواطنين ببورسعيد

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي ببورسعيد مدهشة، بما فيها من خدمات طبية تقدم للمنتفعين.جاء ذلك خلال لقائه باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ووفد البرلمان.وأكد أن حال منتفعى المنظومة الصحية في بورسعيد أفضل كثيرًا من غيرهم في أي محافظة لما تقدمه المنظومة من خدمات غاية في الأهمية، وتابع قائلا: جئنا إلى هنا للاطمئنان على سير منظومة الخدمات"، مشيدًا بميكنة الخدمات الطبية والبعد عن الورقيات.وأشار إلى أن التأمين الصحى الشامل يغطي 100% من المواطنين في المحافطة دون تمييز، لافتًا إلى أن هذه أول زيارة للجنة الصحة في البرلمان وسنضع تقرير مفصل بكل ملاحظاتنا على الخدمة، وقال إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أهم قوانين الصحة في منظومة التشريعات المعاصرة.