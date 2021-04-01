أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في مدن القناة وسيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز والمديريات التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمدن القناة، الإسماعلية، وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:الإسماعلية: مجمع الإسماعيلية - الطريق الدائري.بورسعيد: مستشفى النصر-ش. عبد الهادى الحديدى - طريق النصر.جنوب سيناء: شرم الشيخ- مستشفى شرم الشيخ الدولي- شرم الشيخ - جنوب سيناء.شمال سيناء: العريش- مستشفى العريش العام- شارع الجيش من شارع 23 يوليو.