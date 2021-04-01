«الزراعة» تنظم يوما حقليا للمحاصيل والبقوليات بمحطة بحوث سخا

زار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، البرامج البحثية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ لمتابعة أحدث الاصناف من المحاصيل التي تنهض بالإنتاج الزراعي في مصر.وقال "سليمان" إن المحطة تضم أصناف جديدة من القمح عالية الانتاجية ومقاومة للامراض، تصلح للاراضي الجديدة، كذلك من الفول البلدي والبصل والكتان والبرسيم والشعير تزع تحت ظروف مطريه، سيتم توزيعها على المزارعين وتصلح للزراعة بالدلتا الجديدة، قليلة الاحتياجات المائية.وأضاف أن بحوث سخا من أهم المحطات في المنطقة، تبلغ مساحتها حوالي الف وخمسمائة فدان، ويوجد بها جميع البرامج البحثية للمعاهد المختلفة، ومساحات للانتاج الزراعي والحيواني ومحالج القطن ومركز الأرز، ويعمل بها عدد من الباحثين في تخصصات مختلفة.