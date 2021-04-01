غلق أى مسجد لا يلتزم بمواجهة كورونا فى رمضان

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وألا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيًا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الدينى، وفى حالة كانت المخالفة جسيمة يتم غلقه حتى عيد الفطر المبارك.كما أكد وزير الأوقاف على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم، وعدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل، فيما تم تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الدينى، وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية، ويرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.جاء ذلك على هامش اجتماع وزير الأوقاف بعدد من قيادات الوزارة لإعلان ضوابط الصلاة فى المساجد فى شهر رمضان المبارك.