محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير ألمانيا سبل تعزيز العلاقات

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور سيريل جان نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المستقبلية بين الجانبين علي كل الأصعدة، خاصة الجانب الاستثمارى، وذلك بحضور نيفين لهيطة، قنصل فخرى ألمانيا بالإسكندرية.في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر وألمانيا، معربًا عن رغبته في زيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين وتبادل الخبرات في كل المجالات، وخاصة فى الجانب الاستثماري، وأكد على استعداد المحافظ لتذليل أى عقابات قد تواجه تلك الاستثمارات.من جانبه؛ شكر السفير السيد المحافظ على حفاوة الاستقبال، ورحب بمزيد من التعاون الاستثماري بين الجانبين، مشيرًا إلي أن الإسكندرية تعد مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات، وأضاف أنه يتم التواصل مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية الألمانية.