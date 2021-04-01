جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن موافقة مجلس الجامعة المنعقد في جلسته الأخيرة برئاسته، وذلك على تحديد أسعار المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الدارسين سنة الامتياز بالجامعة.وكشف عن أن المصروفات الدراسية للعام الجاري تشمل 200 دولار شهريًا لطلاب الامتياز بكلية الطب و400 دولار شهريًا لطلاب امتياز كلية طب الأسنان، وذلك للطلاب الوافدين بالجامعة من مختلف الدول العربية والإفريقية الشقيقة.كما أعلن الدكتور طارق الجمال عن موافقة مجلس الجامعة على المذكرة المقدمة من مجلس شئون التعليم لزيادة عدد الدورات التربية العسكرية المقررة للطلاب إلى الضعف.وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بموجب تلك الموافقة فيتم زيادة عدد الدورات العسكرية إلى 24 دورة بدلًا من 12 خلال العام الجامعي الجارى 2020 2021، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن ذلك القرار بزيادة أعداد الدورات سوف يتم إعادة طرحه العام الجامعي القادم وفقًا للظروف السائدة.