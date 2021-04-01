«الرعاية الصحية»: لن نرضى بأقل من نظام تأمين صحي يلهم العالم كله

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للمنتفعين بدون سقف، لافتا إلى أنه تم استحداث 12 خدمة جديدة في المنظومة أبرزها عمليات التافى والتى تقوم بعملها داخل القطاع الحكومى الصحى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل.وأكد السبكي، خلال لقائة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن رضاء المنتفعين عن الخدمة وصل إلي 93% مرحبا بمشاركة لجنة الصحة في تقييم المنظومة والاطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة للمنتفعين.وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية: "سننقل كافة الخبرات التى اكتسبناها من محافظة بورسعيد إلط باقي محافظات المرحلة الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، الحمد لله اننا في دولة يقودها رئيس يحقق أحلام المصريين في توفير خدمات طبية وفق معايير عالمية، ولولا الإرادة السياسية ما كان تم خروج قانون التأمين الصحي الشامل للنور".وتابع: "لم يمر عامين علي إطلاق الرئيس السيسى للمنظومة ببورسعيد كان الدور البرلمانى لتقييم المنظومة للدفع بتحقيق أعلي سبل الرعاية بالإضافة إلى مواجهة التحديات الكاملة لأى نظام صحي".وأكد أن منظومات التأمين الصحى الشامل في أكبر دول العالم استغرقت وقت كبير لتنظيمها ومواجهة تحدياتها، ولن نرضى أن يكون النظام الصحى مرضي فقط للمصريين بل سيكون تجربة ونموذج ملهم للعالم كله، مضيفًا: "نعد كل مواطن ببذل كل الجهود الكبىى للوصول إلي مستوى الخدمات التى يتمناها الرئيس عبد الفتاح السيسي".