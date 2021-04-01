محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

أقيم مساء أمس حفل تأبين لاسم الراحل دكتور شاكر عبدالحميد، والذي نظمته أكاديمية الفنون، وأعلن دكتور وائل حسن عن أن الراحل أوصى بتقديم مكتبة الخاصة هدية إلى أكاديمية الفنون المصرية.وكتب الشاعر والكاتب الصحفي محمد حربي، عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "ذهبنا لتكريمه في أكاديمية الفنون، فأكرمنا وغرس ظلًا جديدًا للباحثين".وأضاف: "قال وائل حسن في حفل التأبين الذي نظمته الأكاديمية مساء أمس، وحضره أشرف زكي رئيس الأكاديمية وإدارتها الدكتورة رانيا يحيي- أن الدكتور شاكر اتصل به قبل دخوله المستشفى وقال له يا وائل أنا تعبان قوي وداخل المستشفى، لو جرالي حاجة اتصل بالدكتورة مرفت- زوجة الدكتور شاكر- وهي هتقول لك تعمل ايه. وبعد رحيل شاكر اتصل وائل بأرملة الراحل الكبير فقالت له لقد أوصى شاكر بتقديم مكتبته الخاصة كلها لأكاديمية الفنون، وقال وائل إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل جرد كامل للمكتبة وتصنيفها قبل تقديمها إلى مكتبة الأكاديمية".وتابع: "صدق الأبنودي عندما قالأحلى ما يعمل إنسان في حياته يا ولدييزرع ضلأحلى ما تحسلما الضل اللي زرعتهتشوفه مرمي على وشوش الناسمن شجره زارعهامن حيط مبني".وختم الشاعر محمد حربي: "شاكر غرس لنا ظلًا بإبداعه وكتبه، وها هو يغرس ظلًا آخر بهديته لطلاب الأكاديمية، رحم الله شاكر عبدالحميد الذي يواصل تعليمنا رغم الرحيل أو الاستحواذ عليه، ويظل أحد الحوافز في الفعل الفني، أو الجذر الأساسي فيه".