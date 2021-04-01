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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عناوين أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال فى الإسكندرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز والمديريات التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في محافظة الإسكندرية، ضم الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:

العطارين: المركز الإفريقي لصحة المرأة- شارع عبد الحميد بدوي- الأزاريطة.

مينا البصل: مركز صحة أسرة المفروزة- الورديان شرق - قسم مينا البصل.

المنتزه: مركز صحة أسرة العمراوي- ثاني المنتزة.

المنتزه: وحدة طب أسرة المندرة- المندرة قبلي، قسم ثان المنتزة.

المنتزه: مستشفى شرق المدينة - ش. جمال عبد الناصر تقاطع خليل حماده - سيدى بشر.

شرق: مركز طب أسرة سان ستيفانو-شارع الكازينو -سان ستيفانو - طريق الكورنيش.

شرق: وحدة أسرة دنا الوطنية- شارع الطب الشرعي.

شرق: مركز طب أسرة أبيس -أبيس الثانية - شرق الاسكندرية.

شرق: مستشفى أطفال الرمل- 6 ش. محمد فريد- بولكلى.

وسط: رعاية طفل محرم بك- 11 ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة - محرم بك.

وسط: مستشفى الرمد- ش. وابور المياه أمام أكاديمية السادات - محرم بك.

الجمرك: مستوصف صدر الجمرك- السيالة شرق، قسم الجمرك، الإسكندرية.

غرب: وحدة طب أسرة ابن سهلان- تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا.

الإسكندرية: غرب مستشفى القباري-1 ش. الامير لؤلؤ - القبارى.

العامرية: وحدة المجزر الآلي عبد القادر- زاوية عبدالقادر قبلى السكه الحديد.

العامرية: وحدة طب أسرة الناصرية- الناصريه - بجوار المساكن.

العجمي: وحدة طب أسرة البيطاش- ش. القاعدة البحرية.

العجمي: مركز الدخيلة لطب الأسرة- ش. الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعية.

برج العرب: وحدة طب أسرة البرج القديم- برج العرب القديمة.

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