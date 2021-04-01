الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

تستضيف دار أوبرا دمنهور٬ في الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 4 من أبريل الجاري٬ حفل تكريم الأديب المترجم السيد إمام٬ ضمن مبادرة الشارقة لتكريم الرموز والشخصيات الثقافية.وكان الكاتب والمترجم سيد إمام ضمن أبرز المكرمين في مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة٬ لتكريم الشخصيات والرموز الثقافية، في دورتها الأولى والتي أعلنت الأسبوع الماضي.والمترجم، سيد إمام، له عدد كبير من الترجمات، منها: "الشعرية البنيوية"، "قاموس السرديات" و"تعليم ما بعد الحداثة: المتخيل والنظرية"٬ "الخروج من مصر.. مشاهد ومجادلات لسيرة ذاتية"٬ "موسوعة ألف ليلة وليلة أو 'الليالي العربية"٬ وغيرها الكثير.من جهته عبر الناقد سيد ضيف الله عن سعادته بتكريم أستاذه سيد إمام٬ لأسباب عديدة. تابع موضحا خلال منشور له عبر "فيس بوك": منها أن هذا التكريم له دلالة كبيرة وعظيمة في ظل عبث التكريمات الذي يحيط بنا، فالمكرم بفتح الراء جدير بالاحتفاء والتكريم لأنه مترجم من طراز فريد وافر العطاء في مجال ترجمة النصوص النقدية، وهذا حقل يعزف عنه كل ساع لمال أو شهرة أو درجة أكاديمية ولا يقربه إلا مضروب بالنقد الأدبي والفلسفة.ومنها أن يأتي التكريم من حاكم الشارقة المحب للثقافة والعاشق لمصر وناسها فهذا له دلالة أخرى عندي، وهي أني أسمع وأرى وأن هناك كثيرين يسمعون ويرون ولا تصم آذانهم الأصوات الجوفاء ولا تعمي أبصارهم الصور المزيفة، فهنا وعلى هذه الصفحة ومنذ ما يقرب من عام تمنيت أن يكون من بين طلابنا من يتخذ من ترجمات سيد إمام النقدية موضوعا لأطروحة جامعية، وأكرر الأمنية.