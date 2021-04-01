استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

استكمل طلاب ومعملي مدارس التعليم الفني بمحافظة أسيوط، أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل ابتداءً من شارع الهلالي وحتى مبنى قصر ألكسان باشا الذي يجري ترميمه وتطويره ليصبح متحفًا قوميًا للمحافظة.كما تم استكمال الأعمال بشارع الثورة بتخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبي الطريق ودهان سور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل المشاركة في أعمال التطوير والتجميل.كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجة الدعم لطلاب التعليم الفني والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطط التطوير الموضوعة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية بجميع مراكز ومدن المحافظة وبخاصة كورنيش النيل الذي تتميز به محافظة أسيوط وإعادة دهان الأسوار والأعمدة والأشجار بإستخدام ألوان ورسومات مستوحاة من التراث الشعبي للمحافظة الذي تتميز به وإبراز الشكل الجمالي لها طبقًا للخطة الموضوعة للتجميل وطالب بتذليل أية عقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين والاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الولاء والانتماء والأمل في مستقبل أفضل.وأشار محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة إلى أن الأعمال مستمرة بالإستعانة بطلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم في أعمال التطوير والتجميل لضمان جودة الأعمال التي يجري تنفيذها ضمن رؤية المحافظة التي نفذتها في العديد من الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية حيث يتم توفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب ليقوموا بأعمال التجميل والتطوير، لافتًا إلى دهان جذوع الأشجار بطول كورنيش النيل بشكل جمالي متناسق لافتًا إلى استكمال أعمال دهان وتنفيذ الإرشادات والإشارات والعلامات المرورية بالشوارع كما تم الاستفادة من خبراتهم في وقت سابق في دهان الأعمدة والحوائط والأسوار والبلدورات والأرصفة بالشوارع والميادين وكذلك المزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية.