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القبلة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:23 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك وبدء الاستعداد أيضًا لعيد الفطر، حيث كشف الوزير نية الوزارة إقامة صلاة العيد فى الساحات المحددة بأسوار فقط أو المساجد الكبرى والتي بها ساحات كبيرة حتى يتم السيطرة عليها وعلى أعداد المصلين بها بالضوابط الاحترازية.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزير الأوقاف بعدد من قيادات الوزارة لإعلان ضوابط الصلاة فى المساجد فى شهر رمضان المبارك والتى جاءت كالتالى:

1- ارتداء الكمامة.
2- اصطحاب المصلى الشخصي.
3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
4- استمرار عدم فتح دورات المياه.
5- استمرار عدم فتح الأضرحة.
6- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.
7- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.
8- عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.
9- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.
10- السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.
11- بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.
12- قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.
13- استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.
14- استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.
15- التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.
16- على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.
17- عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل.
18- تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية ويرفع رئيس اللجنة تقرير يومي للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.


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