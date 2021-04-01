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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:14 م
مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للتمور
عبدالناصرمحمد
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افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، يرافقه السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور احمد سويدن المدير التنفيذي للاتحاد العربي للتمور، واللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الفار الأمين العام للاتحاد العربي للتمور، مهرجان القاهرة الدولي للتمور، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، موضحا أن الدولة المصرية تهتم بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا، مشيرا إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بزراعة النخيل، والنهوض بإنتاج التمور في مصر، وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الهام، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، للمحافظة على هذه الثروة القومية.

وفي كلمته استعرض اللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة لتطوير قطاع التمور بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ومنظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وتشمل فعاليات المهرجان فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجة للتمور.

واتخذت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم كافة الاجنحة بالمطهرات، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية، لكافة المترددين على الحديقة.

ويقام مهرجان القاهرة الأول للتمور والمنتجات الطبيعية، خلال الفترة من 1-5 إبريل 2021، بمشاركة أكثر من ٥٠ عارضا، من الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلا عن شركات مقاومة الآفات وآلات والمعدات الزراعية، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

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