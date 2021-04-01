السعودية تغلق 430 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إغلاق 14 مسجدًا جديدًا بعد الكشف عن 14 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة إلى 430 مسجدًا.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 14 مسجد مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 53 يومًا، بلغ 430 مسجدًا، تم فتح 405 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.